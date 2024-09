Even voor de middag brengen twee kranen de overspanning voor de fietsers- en voetgangersbrug in Menen op zijn plaats. Maar het zal toch nog tot de lente wachten zijn voor fietsers en voetgangers ze kunnen gebruiken. Er volgen nog laswerken en ze moeten ook nog het wegdek en de relingen plaatsen.

"Dit is een stalen integraalbrug die in totaal 262 meter is en 400 ton staal omvat. Vandaag is hier de middenspanning geplaatst van 62 meter, dat is ongeveer 100 ton staal. Het laatste stukje op linkeroever wordt nog in de week geplaatst zodat die dan volledig klaar ligt om verder afgewerkt te worden", klinkt het bij Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg.

De brug met omgevingswerken kost 13 miljoen euro. Het leeuwendeel betaalt Europa, want de aanleg past in het Seine-Scheldeproject. Daarin krijgt Menen ook een nieuwe centrumbrug, maar die werken lopen door een juridische procedure vertraging op.