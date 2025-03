De overnameplannen werden eind april vorig jaar aangekondigd. Goed wil zich concentreren op zijn thuiszorgaanbod, met onder meer 36 thuiszorgwinkels. In dat kader werden in 2023 al de Goed-hoorcentra overgenomen door Audika, en vervolgens werd er een overnemer gezocht voor de apotheken.

Dat werd dus de coöperatie Multipharma. Haar netwerk is dankzij de Goed-apotheken in één klap een derde groter en telt nu iets meer dan 320 apotheken. De overname maakt Multipharma ook sterker in Vlaanderen, zegt CEO Geert Reyniers. "Goed was enkel aanwezig in Vlaanderen, terwijl Multipharma iets meer aanwezig was in Brussel en Wallonië. De verdeling wordt nu ruwweg een derde, een derde en een derde."

In West-Vlaanderen zijn er momenteel een 8-tal apotheken van Multipharma.