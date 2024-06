Het Vander Merschplein is een bekende plaats voor overlast: vorig jaar stonden daar nog camera's. Zondagavond hingen hier opnieuw kinderen en jongeren rond maar het kwam daarbij tot discussie.



Ook ouders mengden zich daar in, en keerden zich tegen de politie die tussenbeide kwam. Opnieuw camera's plaatsen is een optie, maar de politie gaat nog verder.

Stefaan Vannieuwenhuyse van Politiezone Grensleie: "We hebben de introductie van een jongereninspecteur die we morgen samen met de wijk samen en samen met de jeugdwerking van de stad Menen al samen laten zitten om dan met de buurt die dialogeren. Van: oké hoe kunnen we nu de zomer doorgaan? Want zondag - hopelijk is het een alleenstaand feit - ik ga zal mijn hand niet in het vuur steken. Maar ik hoop echt dat we aan oorzaakbepaling doen, aan remediëring en om eindelijk structurele oplossingen te hebben. Een camera kan een oplossing zijn. Maar een camera is altijd maar a posteriori. Ik bedoel daarmee. Er zijn feiten gebeurd en daar kunnen we dan eventueel verdachten aan linken. Ik heb liever in de voorfase er zijn. Preventie, ontrading. Onze patrouilles nemen dat mee."