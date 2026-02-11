5°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Over de Norm 2026: tien uit­da­gin­gen voor toe­gan­ke­lij­ke sport

Over de norm start

In 2026 gaan Dianne Roza en Peter Yorck tien fysieke uitdagingen aan om organisaties te steunen die sport toegankelijk maken voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Met Over de Norm 2026 combineren ze sportieve uitdagingen met een duidelijke boodschap van inclusie.

Het duo neemt zeven uitdagingen samen aan en doet er elk drie solo, waarbij de ander langs de zijlijn ondersteunt. “We vinden het leuk om onszelf uit te dagen en een beetje buiten de grenzen te gaan,” zegt Dianne. “Maar er zijn ook mensen die in het dagelijks leven altijd buiten de normen van de maatschappij vallen.”

De plooifiets als symbool

Voor de eerste opdracht gaan ze met de plooifiets naar Parijs. Niet gemakkelijk legt Peter Yorck uit: “Als je er goed op oefent, kan je ook snelheid maken en vooruitgang boeken. Dat is een symbool voor groepen in de samenleving die vaak worden onderschat. Dat is het verhaal van inclusie dat we graag willen brengen.”

Over de norm

Later op het jaar volgen er nog projecten. Geïnteresseerden kunnen via sociale media en QR-codes bijdragen en het verloop van de projecten volgen.


Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Jari Vanassche
Fietsen Goede doelen

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Brand fruitschur
Nieuws
Update

Loodsbrand Ledegem: houtkachel is wellicht boosdoener, buren mogen terug naar huis
Brand avelgem 01
Nieuws
Update

Appartement boven optiekzaak in Avelgem onbewoonbaar na brand

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Cercle Brugge - 2026

Derbykoorts stijgt in Brugge: "het voelt heel speciaal voor iedereen"
Charles De Ketelaere Atalanta

Charles De Ketelaere onderging succesvolle kijkoperatie aan rechterknie
Sandrine Tas - schaatsen

Ondanks toptijd op 5.000 meter grijpt Sandrine Tas net naast Olympische medaille
Delfine persoon

“Dit was geen bokswedstrijd”: ontgoocheling regeert bij Delfine Persoon na verloren kamp
Omloop van het Houtland

Zedelgem wordt nieuwe startplaats voor Omloop van het Houtland
Kamp Persoon - Veyre

Delfine Persoon grijpt naast WBC-wereldtitel na chaotisch duel in Verenigde Staten
5°C
Aanmelden