In 2026 gaan Dianne Roza en Peter Yorck tien fysieke uitdagingen aan om organisaties te steunen die sport toegankelijk maken voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Met Over de Norm 2026 combineren ze sportieve uitdagingen met een duidelijke boodschap van inclusie.
Het duo neemt zeven uitdagingen samen aan en doet er elk drie solo, waarbij de ander langs de zijlijn ondersteunt. “We vinden het leuk om onszelf uit te dagen en een beetje buiten de grenzen te gaan,” zegt Dianne. “Maar er zijn ook mensen die in het dagelijks leven altijd buiten de normen van de maatschappij vallen.”
De plooifiets als symbool
Voor de eerste opdracht gaan ze met de plooifiets naar Parijs. Niet gemakkelijk legt Peter Yorck uit: “Als je er goed op oefent, kan je ook snelheid maken en vooruitgang boeken. Dat is een symbool voor groepen in de samenleving die vaak worden onderschat. Dat is het verhaal van inclusie dat we graag willen brengen.”
Later op het jaar volgen er nog projecten. Geïnteresseerden kunnen via sociale media en QR-codes bijdragen en het verloop van de projecten volgen.