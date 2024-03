In de kelder van het huis is nu het martelmuseum. Na onderzoek blijkt dat het huis dateert van rond 1200, ook al doet de gevel van het pand dat niet vermoeden. Kristof Haneca, Erfgoedonderzoeker: "Er bestaat een techniek: dendrochronologie of jaarringanalyse. Die laat toe om heel nauwkeuring een historisch stukje bouwhout te dateren op basis van de jaarringen in een stuk hout. Maar dan moeten we natuurlijk de jaarringen kunnen aflezen en dat hebben we gedaan door met deze boor er een mooie boorkern uit te halen. Hier weten we nu dat deze bomen gekapt zijn tussen 1177 en 1205."