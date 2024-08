"We wensen in de eerste plaats ons diep medeleven te betuigen aan de getroffen familie (vrienden, kennissen, collega’s…) voor het verlies van hun dierbare geliefden.", zo opent de organisatie hun brief. "Voor Ouders van Verongelukte Kinderen is deze dramatische gebeurtenis weer eens, een mokerslag in het gezicht, een vlijmscherp mes dat priemt in het hart. Omdat we besef hebben van de ondraaglijke pijn die de nabestaanden van het getroffen gezin nu doormaken. Vandaag, morgen, overmorgen, de volledige kalender van hun toekomstige leven. Want de dader in kwestie heeft dan wel liederlijk de bloemetjes buitengezet, tegelijk is de pijnlijke realiteit wel zo dat er helaas geen bloemen in de wereld genoeg zullen zijn om het leed van de nabestaanden te verzachten.", schrijven ze.