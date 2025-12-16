12°C
Brugge

Oude voet­bal­trui­tjes her­le­ven op Retro Meets Modern in Brugge

Retro Meets Modern Brugge

Voor voetballiefhebbers was Brugge afgelopen weekend de plek om te zijn. Tijdens de beurs Retromeetsmodern stonden honderden voetbaltruitjes uitgestald: van iconische retroshirts uit de jaren ’80 tot hedendaagse shirts gedragen door spelers als Hans Vanaken.

Uitbater Mattia Tedeschi: “We hadden gerekend op 800 shirts, maar uiteindelijk hebben we er ongeveer 1.000 kunnen meenemen. Voor elk wat wils, van binnenlandse ploegen tot buitenlandse teams, vanaf de jaren 80 tot nu.” Retro Meets Modern bewijst dat oude voetbaltruitjes niet alleen nostalgie oproepen bij oudere fans, maar ook jongeren aanspreken die de verhalen en emotie achter elk shirt willen beleven.

Jari Vanassche
Gianni Seeuws
Voetbal

