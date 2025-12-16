Uitbater Mattia Tedeschi: “We hadden gerekend op 800 shirts, maar uiteindelijk hebben we er ongeveer 1.000 kunnen meenemen. Voor elk wat wils, van binnenlandse ploegen tot buitenlandse teams, vanaf de jaren 80 tot nu.” Retro Meets Modern bewijst dat oude voetbaltruitjes niet alleen nostalgie oproepen bij oudere fans, maar ook jongeren aanspreken die de verhalen en emotie achter elk shirt willen beleven.

