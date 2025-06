80 jaar lang was de site langs de Schelde een doorn in het oog van de inwoners van Spiere-Helkijn. Het voormalige waterzuiveringsstation en openluchtzwembad lagen er al die jaren verkommerd bij, tot de intercommunale Leiedal in 2022 de site renoveerde om er een toeristische trekpleister van te maken. Nu komt er dus voor het eerst een horecazaak. Later wordt ook nog het kunstwerk The Fisherman van Tom Herck terug op zijn plaats gezet.