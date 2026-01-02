Het gebouw aan de Bissegem Platse huisvestte ooit het café Sint-Omer en later het gemeentehuis van Bissegem. Na de gemeentefusie in 1976 verloor het zijn administratieve functie en werd het tijdelijk gebruikt door lokale verenigingen.

“De sloop creëert een extra open ruimte van 3.000 m² en een veilige doorgang voor fietsers en wandelaars tot aan het station van Bissegem”, zegt schepen Wout Maddens.