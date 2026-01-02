© Stad Kortrijk
Het oud gemeentehuis van Bissegem en een aanpalende woning worden volgend jaar gesloopt. Kortrijk wil zo een groene verbinding creëren tussen Bissegem Platse en OC Troubadour, als onderdeel van het Masterplan Bissegem.
Het gebouw aan de Bissegem Platse huisvestte ooit het café Sint-Omer en later het gemeentehuis van Bissegem. Na de gemeentefusie in 1976 verloor het zijn administratieve functie en werd het tijdelijk gebruikt door lokale verenigingen.
“De sloop creëert een extra open ruimte van 3.000 m² en een veilige doorgang voor fietsers en wandelaars tot aan het station van Bissegem”, zegt schepen Wout Maddens.
Tijdelijk pad voor fietsers en wandelaars
De tijdelijke gebruikers krijgen alternatieven: vzw Crescendo verhuist naar de bibliotheek, de Stedelijke Academie naar de Minne, vzw Ajko werkt mobiel en de Heemkundige Kring gebruikt het OC-circuit.
De sloop start midden mei 2026 en duurt tot midden juni. Een tijdelijk pad voor fietsers en wandelaars komt er meteen, de definitieve groenzone volgt in 2027–2028. Het project maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject Konnector, met een totaalbudget van 1,36 miljoen euro voor afbraak en heraanleg.