3°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Oud gemeen­te­huis van Bis­se­gem wijkt voor groe­ne doorgang

Oud gemeentehuis Bissegem

© Stad Kortrijk

Het oud gemeentehuis van Bissegem en een aanpalende woning worden volgend jaar gesloopt. Kortrijk wil zo een groene verbinding creëren tussen Bissegem Platse en OC Troubadour, als onderdeel van het Masterplan Bissegem.

Het gebouw aan de Bissegem Platse huisvestte ooit het café Sint-Omer en later het gemeentehuis van Bissegem. Na de gemeentefusie in 1976 verloor het zijn administratieve functie en werd het tijdelijk gebruikt door lokale verenigingen.

“De sloop creëert een extra open ruimte van 3.000 m² en een veilige doorgang voor fietsers en wandelaars tot aan het station van Bissegem”, zegt schepen Wout Maddens.

Tijdelijk pad voor fietsers en wandelaars

De tijdelijke gebruikers krijgen alternatieven: vzw Crescendo verhuist naar de bibliotheek, de Stedelijke Academie naar de Minne, vzw Ajko werkt mobiel en de Heemkundige Kring gebruikt het OC-circuit.

De sloop start midden mei 2026 en duurt tot midden juni. Een tijdelijk pad voor fietsers en wandelaars komt er meteen, de definitieve groenzone volgt in 2027–2028. Het project maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject Konnector, met een totaalbudget van 1,36 miljoen euro voor afbraak en heraanleg.

Leonie Delodder
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

Meest gelezen

Ongeval Brugge gevel 1
Nieuws

Inzittenden filmen eigen crash tegen woning in Assebroek en delen beelden online
Overlijden Blankenberge
Nieuws

Koppel levenloos aangetroffen in appartement in Blankenberge
Vkoardooie
Nieuws
Update

Gladde ochtendspits, kleine ongevallen met vooral blikschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Voetbal heule4

Papa’s redden voetbalclub KdNS Heule van faillissement na jaren van wanbeheer
Lakenhallenieper

Vlaanderen trekt opnieuw geld uit voor restauratie Belfort en Lakenhallen Ieper
Koen Delie Imog

Veel vragen over nieuwe diftarcontainers: IMOG-klantendienst overbelast
Schoolsnacks

700 kinderen krijgen gratis gezonde tussendoortjes op school
Izegem 4
Update

Winterpret in beeld: kijkers delen hun mooiste sneeuwmomenten
Markt

Winterweer houdt volk weg van wekelijkse markt
Aanmelden