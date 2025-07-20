Weer toe­komst voor Oud Gemeen­te­huis in Kuur­ne als restaurant

In Kuurne beginnen binnenkort restauratiewerken aan het Oud Gemeentehuis. Dat is een bekend stukje erfgoed in het centrum van de gemeente.

Het Oud Gemeentehuis wordt een restaurant, dat volgend voorjaar moet opengaan. Maar eerst zijn er dus ingrijpende werken nodig.

"Het dak gaat eraf. Sommige muren blijven staan, sommige muren worden opnieuw opgemetst. Het historisch pand wordt volledig in ere hersteld," zegt schepen van ruimtelijke ordening Willem Vanwynsberghe.

Het gebouw was ook vroeger al een horecazaak, maar staat al een tijdje leeg. Het is geen eigendom van de gemeente, maar wel heel belangrijk, zegt Vanwynsberghe: 

"De eerste vermeldingen komen uit de 16de eeuw. Daarna werd het tot 1940 als gemeentehuis gebruikt. Het staat ook op ‘De Vreemdelingen’, één van de mooiste kunstwerken van de Kuurnse schilder Evarist Carpentier."

"Voor Kuurne is het een belangrijk gebouw en we zijn zeer blij dat we straks opnieuw kunnen genieten van een prachtige horecazaak in de gemeente."

