Twee jaar heeft de componist gewerkt aan de ‘Queen Symphony’, gebaseerd op een aantal grote hits van de rockgroep. Een meesterwerk, dat wel, maar de uitvoering van het Houtlands Harmonieorkest met dirigent Nico Logghe en de West-Vlaamse koren Cantores Brugge, AltraVoce Kortrijk, Chorus Ieper en Lamidore Torhout was ronduit indrukwekkend.

Dat ze met 240 koorleden samenzingen maakte het voor de zangers wel heel bijzonder: "Je leert andere koren kennen. Je leert andere mensen kennen. Misschien komen daar ook projecten uit die we samen kunnen doen met andere koren. Het is altijd een win-win situatie, denk ik," zegt Annie Goddaert van het koor Altra Voce in Kortrijk.

Met alle grote hits van Queen inbegrepen kom je tot een lange bloemlezing. "Dat is wel moeilijk," weet Suzanne Lernout van Chorus Ieper. "We kunnen het ook niet van buiten zingen, dus. We hebben onze partituren bij ons, want het is een heel lang stuk."