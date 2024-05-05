De vrijwilligers van vzw Save Askoy II zijn er het hart van in; een origineel stuk van de neus van het schip blijkt gestolen in Zeebrugge. Het stuk stond tien jaar lang voor de loods waar het zeilschip van Jacques Brel is gerestaureerd, maar is nu verdwenen.
Zeker tien jaar lang is er gerestaureerd aan de Askoy II. Dat is het zeiljacht van Jacques Brel waarmee hij met zijn toenmalige vriendin in de jaren '70 naar de Markiezen voer. De broers Wittevrongel brachten het doorroestte wrak in 2007 terug naar België.
Daarna is er jarenlang aan gerestaureerd. De stalen neus lag al die tijd voor de loods in Zeebrugge. Maar het unieke overblijfsel blijkt nu gestolen.
“We doen hierbij een warme oproep om uit te kijken naar dit stuk Askoy,” zegt Piet Wittevrongel. “Het is erg herkenbaar en heeft een grote emotionele waarde voor de fans en restaurateurs.”