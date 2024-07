Na 30 jaar als burgemeester van Koksijde neemt Marc Vanden Bussche afscheid van de politiek. Dat Vanden Bussche de fakkel doorgeeft, is voor velen als een verrassing, ook voor z'n partijgenote Stéphanie Anseeuw.

"Ik had het niet zien aankomen. De burgemeester komt terug uit verlof en heeft daar voor zichzelf de beslissing gemaakt. Hij vindt dat het tijd is voor een nieuwe fase in zijn leven, om wat meer van het leven te genieten en te reizen", vertelt Anseeuw. Zij zal trouwens de positie van lijsttrekker voor 'Team 8670' overnemen van Vanden Bussche. "Marc en ik hebben natuurlijk 24 jaar lang heel nauw samengewerkt. Ik ben altijd heel loyaal geweest. Ik denk dat ik nu mijn eigen vrouwelijke touch aan het Koksijdse beleid kan geven."