In de zone Kouter waren en maar liefst acht inbraken, vooral in Torhout maar ook één in Ichtegem. Dieven gingen aan de haal met juwelen, geld, en zelfs etenswaren. In de meeste gevallen hadden ze een raam geforceerd of een ruit gebroken aan de achterzijde van de woning. De politie raadt aan om waakzaam te zijn, alles goed af te sluiten en geen ladders in de tuin of het tuinhuis te plaatsen. Hieronder vind je nog meer tips.