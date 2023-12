Het voertuig van de inbrekers, een witte Skoda, werd van aan de afrit Ruddervoorde van de E403 achtervolgd door de wegpolitie. De auto raakte van de weg af op het kruispunt van de N50 met de Varentakker in Zwevezele. De politie kon onmiddellijk één verdachte arresteren. In het voertuig werd de buit teruggevonden van een inbraak eerder op de avond in Torhout.

Met versterking van de Politiezone Regio Tielt, Kouter, Het Houtsche en een speurhondengeleider van de Federale politie kon een tweede verdachte worden opgepakt.

De daders zijn twee mannen van 27 en 24 jaar. Ze zijn vandaag door de onderzoeksrechter aangehouden. De politie onderzoekt nu voor welke inbraken ze nog in aanmerking komen.