De stijging houdt vermoedelijk verband met de opwarming van de zee. Het kustwater bereikte dit jaar al vroeg temperaturen boven 20°C, ideaal voor de pieterman.

Een steek behandel je best met warmte: het getroffen lichaamsdeel onderdompelen in heet water (max. 45°C) gedurende minstens 20 minuten. “Hoe sneller je begint te verwarmen, hoe doeltreffender de pijn verlicht wordt”, aldus Rappé. “Bij twijfel contacteer je het best de strandreddingsdienst.”