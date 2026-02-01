In VTI Roeselare kozen de leerlingen van het zevende jaar carrosserie dit schooljaar voor een opvallend groepsproject. In plaats van een individueel eindwerk werkten ze samen aan één wagen: een volledig aangepaste VW Golf 7.

De leerlingen stonden in voor het volledige ontwerp en de uitvoering. De wagen kreeg onder meer een handgemaakte diffuser en kofferspoiler, weggewerkte deurgrepen, luchthappers in de motorkap en het dak, sideskirts, een zelfgemaakte dubbele uitlaat en verschillende 3D-geprinte onderdelen.