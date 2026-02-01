Foto VTI Roeselare
Leerlingen van het zevende jaar carrosserie van VTI Roeselare hebben samen een volledig getunede VW Golf 7 gebouwd. De wagen is hun eindwerk en wordt in april voorgesteld op de GR8 International Car Show in Kortrijk Xpo.
In VTI Roeselare kozen de leerlingen van het zevende jaar carrosserie dit schooljaar voor een opvallend groepsproject. In plaats van een individueel eindwerk werkten ze samen aan één wagen: een volledig aangepaste VW Golf 7.
De leerlingen stonden in voor het volledige ontwerp en de uitvoering. De wagen kreeg onder meer een handgemaakte diffuser en kofferspoiler, weggewerkte deurgrepen, luchthappers in de motorkap en het dak, sideskirts, een zelfgemaakte dubbele uitlaat en verschillende 3D-geprinte onderdelen.
Auto blikvanger op tuningbeurs in Kortrijk
“Met dit project tonen we dat carrosserie veel meer is dan schuren en spuiten,” klinkt het bij de school. “Het vraagt technische kennis, creativiteit, innovatie en vooral teamwork.”
Het resultaat is volgens de school uniek, ook omdat VTI Roeselare de enige onderwijsinstelling is die deelneemt aan de GR8 International Car Show. Die grootste indoor tuningbeurs van België vindt in april plaats in Kortrijk Xpo, waar de wagen voor het eerst aan het grote publiek wordt getoond.
Wie het project wil volgen, kan terecht op Instagram via @CARRSCHOOL.