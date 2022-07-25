3°C
Kortrijk

Opval­lend: Kort­rijk­zaan wel ver­oor­deeld voor ensce­ne­ren van over­last, niet voor stenengooien

Rechtbank Kortrijk

Een man uit Kortrijk is door de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een geldboete van 1.600 euro. Hij werd schuldig bevonden aan onder meer het hacken van het tv-signaal van zijn gezin en het in scène zetten van kogelinslagen aan de woning. Opvallend: voor het gooien van stenen werd de jongeman niet veroordeeld. 

De zaak gaat terug tot 2022 en 2023, toen bewoners van de Sint-Elisabethwijk in Kortrijk maandenlang melding maakten van overlast. Er zouden stenen tegen woningen zijn gegooid, schoten zijn gelost en op het televisiescherm van een gezin verschenen bedreigende boodschappen. De politie zette grote middelen in om de dader te vatten.

2022-07-25 00:00:00 - Stenengooiers terroriseren Kortrijkse wijk
Stenengooiers terroriseren Kortrijkse wijk

Zoon des huizes in beeld

Tijdens het onderzoek groeide de verdenking dat een lid van het gezin zelf betrokken was. De zoon des huizes gaf toe dat hij via zijn gsm bedreigende beelden en boodschappen naar de televisie had gestreamd. Hij verklaarde dat hij handelde om zijn familie een veiliger gevoel te geven, door extra politieaanwezigheid uit te lokken.

Geen bewijs voor stenengooien

De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijs is dat de man zelf stenen of andere projectielen naar woningen gooide. Niemand zag hem dat doen en verschillende getuigen verklaarden dat hij op cruciale momenten elders was.

Wel achtte de rechtbank bewezen dat hij kogelinslagen heeft geveinsd, onder meer door met een borstelstok schade toe te brengen aan de veranda. Ook voor het verspreiden van valse en bedreigende berichten via het televisiescherm, belaging, beschadiging van onroerend goed en smaad aan politieagenten werd hij veroordeeld

Sint Elisabethwijk Kortrijk
"Opgelucht en teleurgesteld": buurtbewoners reageren nadat buurman stenengooier blijkt te zijn

Werkstraf en geldboete

De man kreeg een werkstraf van 120 uur en een geldboete van 1.600 euro. Als de werkstraf niet correct wordt uitgevoerd, volgt een gevangenisstraf van tien maanden. Volgens de rechtbank veroorzaakte zijn gedrag “angst, stress en machteloosheid” bij zijn gezin, de buurt en de politie, en ondermijnde hij het veiligheidsgevoel. De rechter hield wel rekening met zijn blanco strafblad en persoonlijke situatie. De beklaagde was zelf niet aanwezig op de uitspraak. 

Politiezone VLAS had zich burgerlijke partij gesteld om gemaakte kosten te recupereren, maar die vordering werd ongegrond verklaard door de rechtbank.

