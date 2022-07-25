De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijs is dat de man zelf stenen of andere projectielen naar woningen gooide. Niemand zag hem dat doen en verschillende getuigen verklaarden dat hij op cruciale momenten elders was.

Wel achtte de rechtbank bewezen dat hij kogelinslagen heeft geveinsd, onder meer door met een borstelstok schade toe te brengen aan de veranda. Ook voor het verspreiden van valse en bedreigende berichten via het televisiescherm, belaging, beschadiging van onroerend goed en smaad aan politieagenten werd hij veroordeeld