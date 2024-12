Bij dat publiek opvallend veel jongeren. Eén op vijf van de bezoekers was jonger dan 30. Het publiek was ook heel internationaal met bezoekers uit onder andere onze buurlanden, maar ook de VS, Zwitserland en Spanje.

"Het belang en de kracht van December Dance is dat het als enige dansfestival in Vlaanderen de hedendaagse dans in al haar variëteit in de spotlight zet,” zegt artistiek coördinator Sigrid Janssens. “Ik ben ontzettend blij dat we dit jaar nog meer de weg hebben gevonden naar een jong en internationaal publiek.”