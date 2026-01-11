“Ik begrijp er niets van,” zegt Fernanda aan onze cameraploeg. “Ik heb zeventig jaar gereden zonder één probleem en nu ik niet meer rijd, krijg ik boetes. Ik kan zelfs niet meer tot Brussel rijden!” De wagen, een Mitsubishi Colt, staat stil bij haar dochter thuis, hij is sindsdien niet meer gebruik.

Omdat Fernanda geen Itsme heeft en de codes van haar eID ontbreken, kon de familie de boetes online niet aanvechten. Ze stuurden daarom een aangetekend formulier naar Brussel en probeerden politie en diensten telefonisch te bereiken. “Maar zonder volmacht of afspraak helpen ze je niet.”

