Opvallend: Fernanda (92) krijgt plots snelheidsboetes maar… rijdt al anderhalf jaar niet meer met de auto
Fernanda Vandewalle (92) uit Bissegem staat voor een raadsel: ze heeft onlangs twee snelheidsboetes gekregen. Eén in Farciennes, één in Brussel. Samen goed voor bijna 127 euro. Maar Fernanda rijdt al anderhalf jaar niet meer en ze woont intussen in woonzorgcentrum Biezenheem.
“Ik begrijp er niets van,” zegt Fernanda aan onze cameraploeg. “Ik heb zeventig jaar gereden zonder één probleem en nu ik niet meer rijd, krijg ik boetes. Ik kan zelfs niet meer tot Brussel rijden!” De wagen, een Mitsubishi Colt, staat stil bij haar dochter thuis, hij is sindsdien niet meer gebruik.
Omdat Fernanda geen Itsme heeft en de codes van haar eID ontbreken, kon de familie de boetes online niet aanvechten. Ze stuurden daarom een aangetekend formulier naar Brussel en probeerden politie en diensten telefonisch te bereiken. “Maar zonder volmacht of afspraak helpen ze je niet.”
"Niet betalen"
Bij de dienst verkeersboetes beloven ze dat ze het dossier zullen onderzoeken, én benadrukken ze dat Fernanda zeker niet mag betalen. “Want betalen is schuld bekennen.”
De oorzaak blijft voorlopig een mysterie. De familie hoopt vooral op een snelle oplossing.