Zij verplaatste zich met haar fiets die op vrijdag 14 november 2025 om 20.30 uur werd teruggevonden op de expresweg N32 (rijrichting Frankrijk) ter hoogte van de brug over de Leie.

Liessens is 1m62 groot en mager gebouwd. Ze heeft donkerblond haar tot aan de schouders dat ze meestal in een paardenstaart draagt. Ze draagt een bril. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een donkere trainingsbroek, een donkerblauwe jas en lage “All Star” schoenen van het merk Converse.



Heeft u Shannen LIESSENS gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.