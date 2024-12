De politie zoekt een man die in de nacht van 22 op 23 juni in Oostende een jonge vrouw vergezelt die met de fiets aan de hand wandelt. In de buurt van de Torhoutsesteenweg sleurt hij haar een huis in. Daar probeert hij haar te verkrachten. Ze kan ontkomen maar weet in alle paniek niet meer in welk huis het gebeurde. De politie zoekt ook getuigen die de vrouw helpen nadat ze met haar fiets is gevallen. Meer tips blijven welkom, zegt de politie, op 0800 30 300