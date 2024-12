Het slachtoffer was na een avondje stappen in het centrum van Oostende op weg naar huis. Ze deed dit te voet met haar fiets aan de hand, aangezien haar band plat was.

Op een bepaald moment wandelde de verdachte naast het slachtoffer op de Torhoutsesteenweg in de richting van de Elisabethlaan. Hij stelde voor om haar te helpen en nam haar mee een woning binnen. Plots kreeg de vrouw slagen in het gezicht, nam de man haar bij de keel en sleurde haar mee in de slaapkamer. Hij trachtte haar te verkrachten, maar de jonge vrouw wist zich te verdedigen en kon zich losmaken. Ze nam haar fiets en vluchtte weg naar huis.

De vrouw was zo in paniek dat ze zich niet meer exact de plaats van de feiten herinnert, maar het zou om een huis gaan met een lichte of witte gevel ergens in de buurt van de Torhoustesteenweg en de Hennepstraat.

Op haar weg naar huis kwam het slachtoffer omstreeks 03.47 uur vermoedelijk ten val aan het café “« Nr 9 » op de Torhoutsesteenweg, ter hoogte van Petit Paris. Op de bewakingsbeelden is te zien dat er verschillende getuigen de jonge vrouw hebben aangesproken en geholpen. De politie zou graag met deze mensen in contact komen. Misschien hebben zij belangrijke informatie voor het onderzoek

De man is tussen de 30 en 40 jaar oud en heeft een opvallend kapsel. Zijn haar is aan de achterkant opgeschoren en langer bovenaan. Hij is breed geschouderd en spreekt Nederlands met een buitenlands accent. Hij droeg die avond een jeansbroek, een lichtkleurige polo of hemd, een donkere jas en zwarte klassieke schoenen.

Herkent u deze persoon of was u getuige, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan eveneens getuigen via het gratis nummer 0800 30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be