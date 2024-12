De identificatie van het slachtoffer had heel wat voeten in de aarde, want de man was onder een andere identiteit aan de slag. De vijftigjarige arbeider had de plaats ingenomen van een werkende vennoot van het Brusselse bedrijf MDR. In werkelijkheid hadden beide bouwvakkers volgens het openbaar ministerie als werknemers ingeschreven moeten zijn. Ze kwamen op de werf terecht via de firma TDM uit Eeklo, dat als tussenpersoon optrad wanneer Artes Depret extra mankracht nodig had.

Het arbeidsauditoraat stelde dat Artes Depret wel degelijk een grote verantwoordelijkheid droeg, omdat ze geen noodprocedure hadden bij een dreigende instorting van een gebouw. Voor hen werd 33.600 euro boete gevorderd. MDR en TDM riskeerden voor het arbeidsongeval 24.000 euro boete. Voor zwartwerk hing MDR een bijkomende boete van 48.000 euro boven het hoofd.