De oppositiepartij hekelt vooral de sterke stijging van de kosten voor restafval. De prijs per kilo stijgt van 23 naar 34 cent, een verhoging van bijna 50%. Daarnaast komt er per lediging van een restafvalcontainer een extra kost van 32 cent. "Dit is totaal niet in lijn met wat eerder werd goedgekeurd”, aldus TEAM8710. “Wie goed sorteert, wordt in Wielsbeke niet beloond, maar betaalt meer.”