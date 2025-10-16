Oppositiepartij Team Bredene wil dat een deel van het padelgebouw naast het zwembad eindelijk wordt afgebroken. Het gebouw is groter dan vergund, dat bleek al vorig jaar. Maar sloopwerken zijn er nog altijd niet geweest.
Tijdens een werfbezoek in september 2025 stelde gemeenteraadslid Kristof Vermeire vast dat het gebouw groter was uitgevoerd dan vergund. “Ongeveer 50 procent van het gebouw bleek niet vergund, onder meer de oostelijke helft van de overkapping en de metalen noordwand,” zegt hij.
Het schepencollege liet in oktober weten dat die delen tegen eind november of begin december 2025 zouden worden afgebroken. Volgens Vermeire is dat nog altijd niet volledig gebeurd.
Schepen van Ruimtelijke Ordening Lucas Vandendriessche gaf in de gemeenteraad aan dat de bouwheer intussen een regularisatieaanvraag had ingediend, maar die werd geweigerd door de hogere overheid. Door lopende geothermische boringen kan de afbraak voorlopig niet worden voortgezet. Die zou nu tegen de zomer plaatsvinden.
Vermeire neemt daar geen genoegen mee. “Constructies optrekken die de helft groter zijn dan vergund, is onaanvaardbaar. Als een gewone burger zijn vergunning strikt moet volgen, mag dat ook van een grote speler verwacht worden. Wij zijn het getalm in dit dossier beu.”