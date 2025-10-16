Het schepencollege liet in oktober weten dat die delen tegen eind november of begin december 2025 zouden worden afgebroken. Volgens Vermeire is dat nog altijd niet volledig gebeurd.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Lucas Vandendriessche gaf in de gemeenteraad aan dat de bouwheer intussen een regularisatieaanvraag had ingediend, maar die werd geweigerd door de hogere overheid. Door lopende geothermische boringen kan de afbraak voorlopig niet worden voortgezet. Die zou nu tegen de zomer plaatsvinden.

