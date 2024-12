“Toen wij van N-VA Brugge dit project als wereldvreemd bestempelden en absoluut niet aansluitend bij wat de Bruggelingen bezighoudt, werden we door de ontwerpers van ‘De Kunst van het Gesprek’ weggehoond met de stempel ‘vooringenomen’”, zegt N-VA Brugge.

“Nu zegt ook de Europese jury: ‘Overall, the panel failed to capture the innate connection between the theme chosen for the ECoC project and the cultural DNA of the city of Bruges’.”