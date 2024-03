“Brugge 2030 wil van Brugge de kunst- en cultuurstad van de toekomst maken”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. “Met de open oproep zijn we op zoek naar nieuw talent of nieuwe samenwerkingen die willen werken rond de kunst van het gesprek, het thema van hun kandidatuur. Zowel grote als kleine projecten zijn welkom.”



In 2030 zal opnieuw een Belgische stad de titel ‘Culturele Hoofdstad van Europa’ dragen. Momenteel zijn er verschillende Belgische steden kandidaat, waaronder Brugge. "In het najaar van 2025 wordt officieel bekendgemaakt welke stad in 2030 de nieuwe titeldrager wordt. Brugge 2030 stelt als thema voor hun kandidatuur ‘The art of Conversation’ centraal, om via kunst en cultuur dialoog tussen mensen aan te moedigen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.