Al voor de tweede dag op rij is de ochtendspits in heel Vlaanderen uitzonderlijk druk. Gisteren ging de teller boven de 300 kilometer file, vandaag staat er rond 08.30 uur bijna 320 kilometer file. In West-Vlaanderen waren er vooral problemen door wateroverlast op het Ei in Kortrijk. op de E17 in Deerlijk stond dan weer een brandend voertuig op de pechstrook, wat in beide richtingen een kijkfile veroorzaakte.