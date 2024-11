Het incident gebeurt dinsdag rond 18.30 uur op de trein richting De Panne. Wat er juist gebeurd is, is nog niet bekend. De trein stopte door het incident in Lokeren, waar de reizigers konden overstappen op een andere trein.

De politie kwam ter plaatse, waar ook een ziekenwagen klaarstond om de treinbegeleider de eerste zorgen toe te dienen. De NMBS zal de treinbegeleider juridisch ondersteunen, zodat die een klacht kan indienen.