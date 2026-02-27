15°C
Aanmelden
Nieuws
De Panne Koksijde

Opnieuw men­sen­smok­ke­laars en trans­mi­gran­ten aan­ge­trof­fen in regio Westkust

Bootje vluchtelingen mensensmokkel

Gisteren werd rond 16.30 uur in Koksijde een verdacht voertuig gecontroleerd door de Politiezone Westkust. Het voertuig kon gelinkt worden aan mogelijke mensensmokkel.

Tijdens de controle troffen de inspecteurs twee inzittenden aan, beiden van Franse nationaliteit. Beiden hadden twee mobiele telefoontoestellen bij zich zonder hiervoor een onmiddellijke sluitende verklaring te kunnen geven. In het handschoenenkastje werd een heuptas aangetroffen met een aanzienlijke hoeveelheid cash geld. De twee mannen werden gearresteerd. Het voertuig werd getakeld voor verder onderzoek.

Bootje

In de nacht van 3 op 4 maart werd in De Panne opnieuw een vaartuig te water gelaten. Aan boord bevonden zich veertien passagiers. De boot werd in Franse wateren onderschept door de Franse politiediensten.

Transmigranten
Nieuws

"Vaker politie en méér zichtbaar:" Crisisoverleg rond toenemende mensensmokkel aan Westkust
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Mensensmokkel

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Annelies Verlinden

Seksueel misbruik in de kerk : minister wil slachtofferfonds oprichten met steun van de Kerk
Transmigranten

"Vaker politie en méér zichtbaar:" Crisisoverleg rond toenemende mensensmokkel aan Westkust
Bootje mensensmokkel
Update

Drukke nacht aan Westkust: opnieuw mensensmokkelaars en vluchtelingen opgepakt
Rechtbank Kortrijk

Vrijwilliger veroordeeld tot drie jaar cel voor aanranding van vrouw met mentale handicap
Gevangenis brugge

Overbevolking gevangenissen bemoeilijkt noodplanning
Vuilnisbak

Wielsbeke haalt vuilnisbakken weg: "worden echte sluikstorten"
Aanmelden