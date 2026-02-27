Tijdens de controle troffen de inspecteurs twee inzittenden aan, beiden van Franse nationaliteit. Beiden hadden twee mobiele telefoontoestellen bij zich zonder hiervoor een onmiddellijke sluitende verklaring te kunnen geven. In het handschoenenkastje werd een heuptas aangetroffen met een aanzienlijke hoeveelheid cash geld. De twee mannen werden gearresteerd. Het voertuig werd getakeld voor verder onderzoek.

Bootje

In de nacht van 3 op 4 maart werd in De Panne opnieuw een vaartuig te water gelaten. Aan boord bevonden zich veertien passagiers. De boot werd in Franse wateren onderschept door de Franse politiediensten.

