Naar aanleiding van het aantal pogingen van mensensmokkelaars om vanop onze stranden aan de Westkust van wal te steken, was er in Brugge crisisoverleg. Alle betrokken diensten trekken aan de alarmbel. Ze willen vermijden dat de Westkust de zwakke schakel wordt en steeds meer mensensmokkelaars aantrekt. De politieaanwezigheid en het aantal controles wordt meteen al opgevoerd.
Omdat er de laatste weken een duidelijke opstoot is van het aantal pogingen, is er toenemende ongerustheid. Zowel de provinciegouverneur als de politie en de diensten die op zee geconfronteerd zijn met bootvluchtelingen, vragen duidelijke richtlijnen. Carl Decaluwé, gouverneur: “We weten perfect wat we moeten doen, maar het gaat om mankracht en inzet. De korpschef van Westkust en mensen van de federale politie gaan samenzitten met de districtscommandant om vast te leggen hoeveel mensen nodig zijn nu het ook beter weer wordt. Ik heb ook gevraagd om permanente aanwezigheid van de scheepvaartpolitie in de haven van Nieuwpoort.”
Snelle en verhoogde aandacht
Ook de procureur des Konings dringt aan op snelle en verhoogde aandacht. Wellicht ligt het ook aan het weer. Hij spreekt van een toestroom van mensensmokkelaars, ook vanuit het binnenland, maar veelal vanuit de buurlanden. Filiep Jodts, procureur des Konings Parket West-Vlaanderen: “Ik heb aangedrongen dat heel veel politie aanwezig zal zijn, zichtbaar ook. Heel veel blauw op straat, op het strand, langs de wegen en op de stranden. De politie moet ontradend werken.”
Procedures
De procureur zegt ook dat er al jaren forse straffen zijn voor opgepakte mensensmokkelaars hier, maar dat het toch nog niet afdoende afschrikt. Er was ook overleg met de scheepvaartpolitie over de procedures eens er vluchtelingen in gammele bootjes op zee worden aangetroffen. “Als er een boot met 50 mensen vaart, dan kun je ze niet zomaar van boord plukken. Als het gaat om een taxiboot die start met 5 mensen, dan vind ik dat men die mensen van de boot moet halen, Dit kan, maar dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk. We gaan zien wat er gebeurt, maar we moeten scherper zijn dan voorheen anders zal het escaleren.”