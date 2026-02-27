Snelle en verhoogde aandacht

Ook de procureur des Konings dringt aan op snelle en verhoogde aandacht. Wellicht ligt het ook aan het weer. Hij spreekt van een toestroom van mensensmokkelaars, ook vanuit het binnenland, maar veelal vanuit de buurlanden. Filiep Jodts, procureur des Konings Parket West-Vlaanderen: “Ik heb aangedrongen dat heel veel politie aanwezig zal zijn, zichtbaar ook. Heel veel blauw op straat, op het strand, langs de wegen en op de stranden. De politie moet ontradend werken.”

Procedures

De procureur zegt ook dat er al jaren forse straffen zijn voor opgepakte mensensmokkelaars hier, maar dat het toch nog niet afdoende afschrikt. Er was ook overleg met de scheepvaartpolitie over de procedures eens er vluchtelingen in gammele bootjes op zee worden aangetroffen. “Als er een boot met 50 mensen vaart, dan kun je ze niet zomaar van boord plukken. Als het gaat om een taxiboot die start met 5 mensen, dan vind ik dat men die mensen van de boot moet halen, Dit kan, maar dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk. We gaan zien wat er gebeurt, maar we moeten scherper zijn dan voorheen anders zal het escaleren.”