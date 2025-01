Een ontslagronde is niet aan de orde. "Er zijn lichtpunten, want in het Verenigd Koninkrijk en in Scandinavië doet de markt van warmtepompen het wel goed."

Bij de vakbonden heerst voorlopig geen paniek. "Daikin is nog altijd een bedrijf dat winst maakt. De airco's verkopen goed, maar het is net die markt van warmtepompen die in elkaar zakt", zegt ABVV-secretaris Henk Deprez. "Het bedrijf heeft daar sterk in geïnvesteerd en dat is verkeerd uitgedraaid."