Een leerkracht had de berichten gezien en verwittigde de politie. Die kwam ter plaatse en stelde snel vast dat er geen gevaar was. Het meisje is na verhoor weer vrijgelaten.



Vorige week werd ook al een oud-leerling van het Sint-Andreaslyceum in Brugge aangehouden. De man van 23 nam beelden van de school, verspreidde die online en plaatste er bedreigende teksten bij.



Hij pleegde eerder al gelijkaardige feiten. De raadkamer beslist vandaag of hij in de cel moet blijven.