De jongen is een oud-leerling van de school en was vrijdag voor schooltijd aanwezig op het schooldomein en maakte foto's en video's. Later deelde hij het materiaal op sociale media met de teksten "vind me terug op het nieuws" en "way beyond talking my fella". De politie kwam massaal ter plaatse om de school te doorzoeken. Het parket zegt dat de jongen is meegenomen voor verhoor. "Na het verhoor zal er een beslissing worden genomen wat we met de jongen gaan doen." Wat de bedoeling was van de jongen en of hij gewapend was, is nog onduidelijk.