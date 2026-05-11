Drie inbrekers hebben tijdens de nacht van zondag op maandag ingebroken in optiekzaak Decraene in Bellegem (Kortrijk). Ze gingen in de haal met een grote hoeveelheid brillen en verrekijkers. Hoewel het alarm meteen afging en de politie snel ter plaatse was, waren de daders al verdwenen. Het is al de tweede inbraak in drie maanden tijd.
Op beelden van de bewakingscamera van optiekzaak Decraene in Bellegem (Kortrijk) is te zien hoe drie daders tijdens de nacht van zondag op maandag rond 4 uur de zaak betreden. In geen tijd namen ze een grote buit aan brillen en verrekijkers mee. Het alarm gaat af en vijf minuten later komt de politie al toe, maar van de daders is al geen spoor meer.
Eind februari gebeurde in de Bellegemse optiek al een gelijkaardige overval, toen gristen de daders bijna 300 luxeuze artikelen mee. Hoe groot de buit nu is, is nog niet duidelijk. De eigenaars zijn voorlopig te aangeslagen om te reageren.