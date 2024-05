Vanavond heeft het opnieuw gebrand in een huis langs de Noordlaan in Roeselare. Vorig jaar op 3 juli vond er ook al een ernstige brand plaats. Deze keer brak de brand uit op de bovenverdieping. De bewoner is weer gearresteerd, na voor de eerste brand vrijgesproken te zijn wegens gebrek aan bewijs voor brandstichting. De man in kwestie probeerde te vluchten via het dak van de buren.