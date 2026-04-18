Opmerkelijk: nieuwe Aspe-thriller ‘Exit’ verschijnt vijf jaar na overlijden van auteur
Vijf jaar na het overlijden van Pieter Aspe verschijnt met Exit nog een laatste thriller rond commissaris Van In. Het boek was een uitdrukkelijke wens van de Brugse misdaadauteur zelf en wordt voorgesteld als een ultiem eerbetoon aan zijn lezers. Dat laat Standaard Uitgeverij weten.
Vijf jaar na zijn dood krijgt Pieter Aspe postuum nog een laatste publicatie. Exit brengt hoofdcommissaris Van In nog één keer terug naar het Brugse decor dat zo kenmerkend was voor de populaire misdaadreeks.
In de thriller onderzoekt Van In de verdachte dood van een 83-jarige bewoner in een woonzorgcentrum, terwijl ook een gewelddadig incident in een Brugs café vragen oproept. Wat op het eerste gezicht losse gebeurtenissen lijken, groeit uit tot een complex complot met diepe wortels.
Uitdrukkelijke wens van Pieter
Volgens de uitgever was het “de uitdrukkelijke wens van Pieter Aspe om Exit pas vijf jaar na zijn dood te publiceren, als ultiem eerbetoon aan zijn lezers.” Het boek wordt omschreven als “Aspe op zijn best”, met de vertrouwde mix van spanning, humor en Brugse sfeer.
Ook de bekende personages keren terug, met een commissaris Van In die niet alleen professioneel, maar ook privé onder druk staat. Inspecteur Versavel kampt nog altijd met gezondheidsproblemen, terwijl ook onderzoeksrechter Hannelore Martens een opvallende rol speelt in het verhaal.
Wie is Pieter Aspe?
Pieter Aspe debuteerde in 1995 met Het vierkant van de Wraak en groeide uit tot een van de populairste thrillerauteurs van Vlaanderen.
Met Exit verschijnt nu zijn allerlaatste Van In-verhaal. “In dit boek komen zijn vakmanschap, ironische humor en scherpe observatievermogen nog één keer samen”, klinkt het bij de uitgever.