Vijf jaar na zijn dood krijgt Pieter Aspe postuum nog een laatste publicatie. Exit brengt hoofdcommissaris Van In nog één keer terug naar het Brugse decor dat zo kenmerkend was voor de populaire misdaadreeks.

In de thriller onderzoekt Van In de verdachte dood van een 83-jarige bewoner in een woonzorgcentrum, terwijl ook een gewelddadig incident in een Brugs café vragen oproept. Wat op het eerste gezicht losse gebeurtenissen lijken, groeit uit tot een complex complot met diepe wortels.