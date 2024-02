Westtoer wil met de opleiding vooral de drempel om te werken in de horeca aan de kust verlagen. En dat is nodig. Want sinds de uitbreiding van de sectoren waar je als flexi-jobber aan de slag kan, is het voor de horeca nog moeilijker om personeel te vinden. Ellen Bruynoghe, Westtoer: “Er is zeker een terechte vrees in de horeca dat de uitbreiding van het flexi-jobstatuut zou kunnen leiden tot een tekort aan extra medewerkers. Dat komt dan eigenlijk bovenop de krapte die wij al ervaren hebben. Er zijn heel veel mensen die extra's willen doen. Dus wij willen echt wel helpen om die drempel te verlagen om ook die laatste aarzelingen weg te nemen bij mensen die goesting hebben om te werken in de horeca.”