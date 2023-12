Ook op vakantiebedrijf booking.com regent het de laatste tijd klachten van mensen die in de val zijn gelokt. Meestal krijgen ze een mail of chatbedrijf in de app of op de website van booking.com. Het bericht lijkt op de officiële communicatie van het bedrijf en bevat ook de juiste data van de boeking, waarin het bedrijf zogezegd laat weten dat de betaling mislukt is of dat er een validatie nodig is van de creditcardgegevens.

Experts waarschuwen om nooit op een link te klikken en geen creditcardgegevens door te spelen rechtstreeks aan een hotel.