De HRJ had het dossier overgemaakt aan de Gentse procureur-generaal met de vraag om een strafrechtelijk onderzoek en een tuchtprocedure op te starten. Het strafonderzoek verhuisde naar het hof van beroep van Brussel, waar een raadsheer-onderzoeksrechter werd aangesteld. Op tuchtrechtelijk vlak werden de vier magistraten geschorst en moet de tuchtrechtbank over hen oordelen, omdat die alleen zware tuchtstraffen kan opleggen. De Ieperse afdelingsprocureur werd eerder door de tuchtrechtbank voor zijn rol in de fraude bij het magistratenexamen twee graden teruggezet, tot het ambt van substituut-procureur des Konings. Het openbaar ministerie ging wel in beroep, waardoor de tuchtrechtbank in hoger beroep in Brussel zich nog over de zaak moet uitspreken.