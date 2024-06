"Het is een cruciale vraag die ons de komende weken en maanden te wachten staat", vertelt Romina Vanhooren, eerste Vlaamse opvolger en burgemeester van Oudenburg, over een eventuele regeringsdeelname. Zowel in het Vlaamse parlement als in de Kamer laat Open VLD zich voorbijsteken door andere partijen zoals Vooruit. "We moeten kijken of het wenselijk is", voegt Vanhooren toe. "Onze ideologie, ons vrijheidsstreven is zeker niet dood en dat moet een belangrijke rol kunnen blijven spelen."