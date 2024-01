Open Vld en CD&V komen samen op in Harelbeke

Als lijsttrekker schuiven de partijen Open Vld'er Michaël Vannieuwenhuyze naar voren. Hij moet het huidig burgemeester Alain Top van het andere kartel, Vooruit-Groen, lastig kunnen maken bij de verkiezingen. Daarvan is hij zelf alvast overtuigd. "Open Vld heeft vijf zetels en CD&V heeft er zeven", aldus Vannieuwenhuyze. "Samen komen we op twaalf uit, wat een meerderheid is tegenover Groen/Rood vandaag."