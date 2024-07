"We hebben een hele mooie ploeg en we zijn 100% gemotiveerd om de mooie werken van de afgelopen 12 jaar verder te zetten. Daarom gaan we ze zeker voor, zeker uit respect en dankbaarheid voor Francesco. Iedereen is supergemotiveerd", zegt Francky Deprez, gemeenteraadslid en voorzitter Open VLD Staden.