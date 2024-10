Beide bestuurders werden gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. Uit verder onderzoek bleek immers dat ze wel degelijk met elkaar in contact stonden. Na verhoor werden de veertigers van Duitse en Oezbeekse nationaliteit maandag aangehouden door de onderzoeksrechter. De Brugse raadkamer zal vrijdagochtend oordelen of ze al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven.

Politie en parket herhalen hun oproep om verdachte situaties steeds te melden via het noodnummer 112.