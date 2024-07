Birgen Lins (41) en Christoph Kooreman (43) hebben al flink wat politiejaren op de teller: respectievelijk vijftien en 22 jaar, zegt de politie Oostende.

“Sinds 2012 en 2015 zijn ze bij Politie Oostende actief. Beide heren zijn ook al jaren actief binnen de vermaarde hondenbrigade van de zone en konden destijds zelf hun hond kiezen om op te leiden. Finaal slaagden Patch, de hond van Birgen, en Christophs Thor met brio voor hun proeven als patrouillehond.”

“Oostende is één van de politiezones waar je als hondenbegeleider je dier mee naar huis mag nemen. Dat is niet overal in ons land het geval. Er zijn zones of politiediensten waar de hond in de kennel moet blijven. In Oostende koos de korpsleiding ervoor om de honden mee naar huis te laten gaan, vooral om de band met de begeleider te versterken”, vertellen Birgen en Christoph.

“Het klopt dat we het grote publiek sensibiliseren om nooit zomaar een politiehond te benaderen en te aaien – we kunnen die boodschap niet genoeg herhalen. De dieren kunnen echter wel het onderscheid maken tussen de werkcontext en thuissituatie. Zo zien ze andere gezinsleden als een deel van hun roedel en zijn ze in hun bijzijn rustig, al hangt dat ook af van hond tot hond. Bijvoorbeeld, Thor liet zich aanvankelijk niet graag aaien of strelen, en dan moet je dat ook respecteren”, benadrukt Christoph.