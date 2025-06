De partij vreest dat vooral studenten getroffen zullen worden door de strengere aanpak. “In de afgelopen jaren hebben we gezien dat heel wat studenten dankzij het leefloon stappen hebben kunnen zetten en uit generatiearmoede konden breken. Dat ging over honderden jongeren", zegt Natacha Waldmann van Trots op Oostende.

“Een stabiele job hangt vaak samen met een diploma. Het leefloon is vaak een opstap om dat te bereiken. Als nu die jongeren uit dat leefloon geduwd worden, dan staan we niet in voor de gevolgen. De armoedecijfers zullen ongetwijfeld stijgen.”