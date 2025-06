Het OCMW van Oostende rolt een nieuwe werkwijze uit voor de toekenning van het leefloon. Daarbij wordt al van bij het eerste contact met een aanvrager gekeken naar de werkbereidheid en de volledige financiële situatie van het gezin.

"Een job is nog steeds de beste garantie tegen armoede", zegt schepen voor Sociale Zaken Charlotte Verkeyn. "We focussen op de beoordeling van de werkbereidheid van bij intake, daarna begeleiden we de maatschappelijke integratie maximaal."