"STEAM is een essentieel onderdeel van de hedendaagse wereld en biedt kinderen de kans om kritisch en creatief te denken," klinkt het bij de Oostendse bibliotheek.

Met de uitleendienst kunnen leerkrachten eenvoudig een koffer reserveren via de website van de bibliotheek, die hen niet alleen toegang geeft tot materialen, maar ook tot een speciaal Teams-kanaal. In dat kanaal kunnen ze instructies, infofiches en lesideeën vinden, en in contact komen met collega’s om ervaringen en tips uit te wisselen.