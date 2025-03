In de Top 3 van binnengebrachte dieren in 2024, wordt de Zilvermeeuw (820 vogels) van zijn troon gestoten door de houtduif. Hiervan kreeg het centrum 842 exemplaren binnen. Op nummer 3 staat de egel, waarvan het er 364 binnenkreeg.

Er waren ook een aantal ongewone gasten. In de maand februari ving het centrum drie servals op. Claude Velter, directeur: “De dieren werden in beslag genomen in Oostende en bleven een aantal dagen in ons VOC, vooraleer ze overgebracht werden naar het Natuurhulpcentrum (NHC) in Oudsbergen. Voor alle drie de dieren kon NHC regelen dat ze een nieuwe thuis kregen in het reservaat Wild Cats World in Zuid-Afrika.”